В Бурятии умер 71-й пациент с COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 6607



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 6607. Это на 68 случаев больше, чем было в среду. В Улан-Удэ – 3911 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5367 человек, умер 71 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по ул. Солнечная, д. 4, умер пациент 70 лет с новой коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией, сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких, хронической ишемической болезнью сердца с нарушением ритма, последствиями инсульта. Находился на стационарном лечении в отделении реанимации на ИВЛ в течение 19 суток. В стационаре по ул. Пирогова, д. 30а, умер пациент 69 лет с новой коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией, с сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких. Находился на стационарном лечении 28 суток, из них на ИВЛ 25 суток.



Из 68 новых случаев коронавируса: 23 челолвек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 3531 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 496 пациентов. Из них 20 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 673 пациента.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся семь пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пятеро, на ИВЛ - двое больных, старше 65 лет – один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человека, старше 65 лет – шесть, на ИВЛ трое больных старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся семь пациентов, в т.ч. старше 65 лет – четверо, на ИВЛ – четверо, старше 65 лет. - двое



В двух обсерваторах находятся 22 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2592 человек, с нарастающим итогом – от 349 097 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.





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