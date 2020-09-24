Бурятия: глас вопиющего в.. воде

В правительстве республики обсудили возможности регулирования уровня в многоводном Байкале



В правительстве Бурятии состоялось заседание республиканской комиссии по ЧС под руководством вице-премьера по вопросам безопасности Петра Мордовского. Основной темой обсуждения стал критический уровень озера Байкал, возможности его регулирования и сохранения уникальной экосистемы озера, сообщили в пресс-службе правительства.



В ходе заседания министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев рассказал о том, что по сведениям Бурятского гидрометцентра, по водпосту села Турка начиная с 14 сентября этого года, уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457 метров. На 22 сентября уровень воды в озере составил 457,09 метра по Тихоокеанской системе высот.



«Вода прибывает примерно на сантиметр в день. В связи с подъемом воды в озере на прибрежной территории Байкала уже видны негативные последствия», - отметил Алексей Хандархаев.



Как отметил, в свою очередь, директор Байкальского института природопользования, член-корреспондент РАН, доктор географических наук, профессор Ендон Гармаев, последствия подъема отметок могут негативно отразиться и на качестве байкальской воды в связи с нарушением водообмена в дельте реки Селенга, играющей ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод. Также Ендон Гармаев предложил отработать вопросы по увеличению сбросов воды с руководством Иркутской ГЭС.



«Более всего нас волнует верхний предел уровня Байкала. За последние 60 лет экосистема устоялась в этих границах, и поднимать его выше, недопустимо. Безопасность населения и объектов экономики в нижнем бьефе Иркутского гидроузла, безусловно, важна и необходима, но мы много раз писали и говорили, что пока нет паводков властям города и Иркутской области нужно провести мероприятия по обеспечению сбросов воды в Ангару до 6000 кубометров в секунду, согласно ранее принятым нормам, без ущерба экономике и населению», - пояснил ученый.



По итогу заседания республиканской комиссии по ЧС участники приняли ряд рекомендаций, в том числе, о необходимости администрациям муниципальных образований прибрежных районов озера Байкал объявить режим «Повышенная готовность», руководству заказников, национальных парков и других особо охраняемых территорий организовать мониторинг за водохозяйственной обстановкой для принятия оперативных решений при ухудшении обстановки.



Минприроды Бурятии поручено подготовить обращение в межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы Ангаро-Байкальского каскада и Северных ГЭС о рассмотрении на ближайшем заседании вопроса об увеличении сбросов расходов воды через Иркутскую ГЭС.



Между тем, совещание, посвященное обеспечению безаварийного пропуска через Иркутский гидроузел дождевого паводка в бассейне озера Байкал, уже состоялось 18 сентября, сообщает пресс-служба Росводресурсов. Участники обсудили интенсивный приток в Иркутское водохранилище (+Байкал) в последние несколько недель. По данным Росгидромета, наблюдается повышенная водность на реках Баргузин и Селенга. На озере Байкал также сохраняется высокая водность - приток в сентябре от 130% нормы. Приток в октябре также прогнозируется выше нормы.



«Безопасность людей - приоритет при регулировании Иркутского водохранилища в условиях высокого притока воды при сохранении экологического баланса в регионах», - отметил начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.



Уровень Иркутского водохранилища (+озеро Байкал) составляет на 21 сентября 457,08 метра. Нормальный подпорный уровень — оптимальная наивысшая отметка водной поверхности водохранилища, которая может длительно поддерживаться подпорным сооружением составляет 457 метров.



Действующее постановление правительства России от 27 декабря 2017 года «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах» позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 м (форсированный подпорный уровень (ФПУ).



Эта отметка учитывает вероятность наступления опасных природных явлений редкой вероятности - 0,01%, такие риски и запас прочности закладываются при строительстве водохранилища. Необходимо также отметить, что для предотвращения рискованных сценариев важно следовать правилам использования водных ресурсов Иркутского водохранилища (1956 г.). Этот документ предусматривает максимальный сбросной расход – 6000 кубометров в секунду.



В настоящее время, руководствуясь этим постановлением, Росводресурсами производятся сбросные расходы из Иркутского водохранилища в объеме до 2700 кубометров в секунду. При таком уровне сброса происходят подтопления жилых домов в нижнем бьефе Иркутского водохранилища, а также подтопления на территории Бурятии.





По итогам совещания принято решение о необходимости проработки изменения режима Иркутского гидроузла с учетом позиции Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области, а также необходимость активизации постановления на учет зон затопления и подтопления Иркутской области и Бурятии.



Проще говоря, республика вновь оказывается заложником интересов соседнего региона. Режим Иркутского гидроузла изменят в интересах области, а зоны подтопления в Бурятии просто поставят учет. Байкал будет подмывать прибрежные села и разрушать нерестилища омуля.



Напомним, совсем недавно, когда Байкал страдал от маловодья, сбросы через Иркутский гидроузел без проблем наращивались в интересах энергетиков и поселений в нижнем бьефе Иркутского водохранилища. Тогда их водозаборы испытывали сложности в работе в условиях маловодья Ангары. А села на восточном побережье Байкала следили за тем, как из колодцев уходила вода. Кроме того, засыхали торфяники, которые после приходилось тушить даже зимой.



Таким образом, мелок Байкал или полноводен, он в очередной раз становится линией противоречий интересов двух байкальских регионов. Хотя теперь можно говорить о противоречиях двух федеральных округов: СФО и ДФО. Но можно спорить на что угодно – просьбы Бурятии об увеличении сбросов воды через Иркутский гидроузел останутся гласом вопиющего в… воде.



Фото: «Номер один»





