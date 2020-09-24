В Улан-Удэ пресечена деятельность ОПГ бутлегеров

Изъято 24,5 тыс бутылок поддельного спиртного на общую сумму более 5 млн рублей

Установлена причастность к противоправной деятельности двух ранее не судимых горожан 29 и 36 лет. При проведении обысков в цеху, жилых помещениях, гаражах фигурантов и оптовых приобретателей алкоголя полицейскими изъято более 24,5 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции шести различных торговых наименований на общую сумму более 5 миллионов рублей, а также этиловый спирт и наклейки, имитирующие акцизные марки.









В Улан-Удэ сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии во взаимодействии с коллегами из следственной части Следственного управления МВД региона пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом немаркированной алкогольной продукции в розничные магазины Улан-Удэ и районов республики.«Силовую поддержку полицейским оказали бойцы Росгвардии», - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 6 статьи. 171.1 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде судебного запрета определенных действий. В рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе – физико-химическая.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этой статьи - до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.Фото и видео: МВД по Бурятии