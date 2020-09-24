Бани Улан-Удэ сфотографируют из космоса

Депутаты горсовета обсудили возможность изменения генплана города для уточнения границ столицы Бурятии



Спутниковую карту с обозначением всех предполагаемых границ скоро получит столица Бурятии. Ее подготовит Комитет по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ, сообщили в его пресс-службе.



Комитет провел очередное заседание совместно с представителями администрации, министерства имущественных и земельных отношений Бурятии. На заседании обсудили обновление Генерального плана Улан-Удэ, основные изменения которого были приняты в мае этого года. Из-за пересечения границ города с землями минобороны, Лесного фонда и смежных муниципальных образований Бурятии документ не был принят в полном объеме.



Существующие границы были внесены в кадастровый учет в 2011 году. В настоящее время назрела необходимость обозначить новые границы Улан-Удэ.



«Мы провели заседание, работая на опережение. Нам предстоит получить новый контракт на установление границ. Контракт еще не заключен, но уже ведется предварительная работа. Мы должны четко установить границы города Улан-Удэ, близлежащих поселений, районов. Не секрет, что у нас порой один участок находится сразу в двух районах: дом, например, в Советском районе, а баня - в Иволгинском. Будем тщательно разбираться, чтобы разрешить проблемы жителей», – подчеркнул председатель профильного комитета Валерий Шагжитаров.



Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев для удобства работы депутатов на округах предложил комитету по архитектуре и градостроительству администрации составить карту, на которой можно будет наглядно увидеть все пересечения и необходимые изменения. В ближайшее время комитет обязался подготовить спутниковую карту с обозначением всех предполагаемых границ.



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