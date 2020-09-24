В Бурятии мошенница похитила у собутыльницы банковскую карту мужа

Муж узнал об этом последним, когда ему начали поступать СМС о покупках в магазинах



В Бурятии в поселке Усть-Баргузин Баргузинского района при совместном распитии спиртных напитков женщина похитила у собутыльницы банковскую карту ее гражданского мужа.



В течение последующих суток воровка неоднократно приобретала спиртные напитки и продукты питания, не превышая суммы в 1000 рублей. Таким образом, злоумышленница провела несколько транзакций на общую сумму более 12 тысяч рублей, сообщили в республиканском управлении Росгвардии. Сначала владелец карты не заметил ее отсутствия, но когда ему на телефон начали поступать смс-уведомления о совершении покупок в различных магазинах, обратился за помощью в органы внутренних дел.



В ходе отработки информации нарядом вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии на маршруте патрулирования была задержана подозреваемая в хищении карты по ориентировке. Личность подозреваемой была установлена в одном из продуктовых магазинов в ходе просмотра записей с системы видеонаблюдения.



Задержанная, 40-летняя местная жительница, доставлена в отдел полиции. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».



Фото: Росгвардия

