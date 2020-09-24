В Улан-Удэ задержан похититель парфюма

Мужчина своровал из рыцарских побуждений - очень хотел угодить жене



В Улан-Удэ в полицию поступило заявление о краже от директора одного из магазинов. Руководитель сообщил, что в результате просмотра камер видеонаблюдения установлено - в магазине несколько дней назад мужчина похитил флакон женской парфюмерной воды. Ущерб составил около семи тысяч рублей.



Ориентировка на подозреваемого передана всем наружным нарядам. В тот же день 30-летний улан-удэнец был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, сообщили в МВД по Бурятии

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Дознанием установлено, что мужчина вместе с супругой пришли в торговую точку. Женщина неоднократно говорила мужчине, что хочет иметь определенную марку парфюма. Когда она отошла от прилавка, мужчина решил сделать ей сюрприз, вынул парфюмерную воду из упаковки и похитил ее, чтобы позднее подарить супруге.



Похищенное изъято полицейскими. Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается.



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