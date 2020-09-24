В Бурятии синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходные

В республике ожидаются похолодание, дожди и мокрый снег





По данным Бурятского гидрометцентра, 26-27 сентября по республике ожидается холодная, ветреная погода, с порывами ветра до 20 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи с этим МЧС Бурятии напоминают о мерах безопасности.«По возможности, воздержитесь от дальних поездок. Во время движения соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких манёвров. При выпадении осадков пешеходы должны быть внимательными на дорогах», отмечают спасатели.Фото: pixabay.com