«Дальневосточная ипотека» стала еще доступнее

Упрощенные правила будут способствовать дальнейшему росту числа выданных кредитов



Подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным постановление «О внесении изменений в условия программы «Дальневосточная ипотека» уточняет правила предоставления ипотеки под 2% и делает ее еще более доступной. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике, координирующее по поручению минвостокразвития и в соответствии с постановлением о программе ее реализацию, поясняет нововведения.



Принятое постановление отменило ранее предусмотренное правилами «дальневосточной ипотеки» требование к предоставлению подтверждения о регистрации по адресу приобретаемого жилья и сохранению этой регистрации в течение 5 лет. При этом требование к прописке было отменено только для дальневосточников. Граждане, зарегистрированные в других регионах РФ, не входящих в Дальневосточный федеральный округ, по-прежнему будут обязаны подтвердить свою регистрацию и оставаться зарегистрированными в приобретаемой по «дальневосточной ипотеке» недвижимости в течение 5 лет.



Сергей Ховрат, глава АРЧК, прокомментировал: «Мы обсуждали этот вопрос с банками. Отмена требований к регистрации дальневосточников в том объекте, который приобрели по программе, — это логично и упрощает для банков процедуру отчетности. С другой стороны, сохранение требования к регистрации для жителей из других, недальневосточных, регионов обеспечивает то, что программа будет работать именно на поддержку тех, кто хочет жить в нашем регионе, а не рассматривает программу как инвестиционную возможность».



Значимые изменения были внесены в части предоставления залога при получении «дальневосточной ипотеки» для индивидуального жилищного строительства. Постановлением внесено уточнение, что ипотека может предоставляться под залог любого недвижимого имущества, которое в том числе может находиться в других субъектах Российской Федерации, не входящих в ДФО.



Важное уточнение, предусмотренное новым постановлением, является то, что в залог при строительстве дома может быть предоставлена любая иная недвижимость, в том числе земельный участок. На практике это означает, что заемщик может предоставить в качестве залога свой земельный участок вместе с поручительством, в том числе поручительством третьих лиц. Этого будет достаточным для банка.



«Возможность предоставления в качестве залога по «дальневосточной ипотеке» земельного участка и поручительство, как мы ожидаем, приведет к существенному росту выдачи кредитов для ИЖС. Возможно, мы увидим такой рост не сразу, учитывая сезонность строительства домов, но это перспектива следующего года», - прокомментировал Сергей Ховрат.



Кроме того, новым постановлением установлено, что в качестве залога при получении кредита для ИЖС может быть передана любая недвижимость, расположенная на территории Российской Федерации. То есть речь идет о недвижимости третьих лиц, независимо от степени родства, и независимо от местонахождения объекта недвижимости.



Полностью ознакомиться с постановлением можно на сайте правительства РФ.



В целом по ДФО на сегодняшний день оформлено 10895 договоров «дальневосточной ипотеки». Лидерами по числу кредитов, предоставленных по программе, остаются Приморский край (3000 заключенных договоров), Якутия (2630 заключенных договоров), Хабаровский край (1495 заключенных договоров) и Бурятия (1235 заключенных договоров). До внесения последних изменений ипотечные кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставлялись молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Решение о внедрении в ДФО ипотеки 2% принял президент РФ на V Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года, 10 декабря 2019 года программа начала действовать.



Фото: АРЧК ДВ

