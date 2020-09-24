«Хухэ трактор» просит помощи

Уже полгода проект держится на голом энтузиазме





Один из самых современных и ярких проектов на бурятском языке для детей - «Хухэ трактор» - может исчезнуть. Голый энтузиазм авторов, на котором всё держалось, разбился о реалии.

Поддержать проект можно переводом на карту Сбербанка: 2202 2004 3267 6086 (Эржена Очировна Д.) с пометкой Хухэ трактор.









У команды @helysh_malysh больше нет возможности бесплатно озвучивать мультики на бурятском языке, а также бесплатно монтировать видеоролики. Всё это авторы проекта делали на собственные средства, а также благодаря другим добрым сердцам почти полгода.Выживет ли проект сейчас, зависит исключительно от финансирования. Математика такая: на перевод, дубляж и монтаж одной серии нужно минимум 25 тысяч рублей.«Очень неудобно, конечно, но сейчас мы обращаемся ко всем землякам, ко всем, кто радеет за сохранение родного буряад хэлэн – внесите свой посильный вклад на благое дело. Ведь, наверное, никому не надо объяснять, что сохранить язык можно лишь передав его детям! И в современном мире качественный контент, языковая среда - один из действенных инструментов. Помимо перевода «Синего трактора», мы так же создаем и свои обучающие видеоролики для малышей на бурятском языке. И тоже на голом энтузиазме», - рассказали авторы проекта @helysh_malysh