В Бурятии к интернету подключены еще 342 социально значимых учреждения

Это сделано в рамках очередного этапа нацпроекта «Цифровая экономика»



В Бурятии досрочно завершен очередной этап национальной программы «Цифровая экономика». В рамках реализации указов президента России Владимира Путина в 2020 году к скоростному интернету подключено 342 социально значимых учреждения, сообщила пресс-служба правительсва республики.



Это школы, медицинские учреждения, пункты полиции МВД, пожарные части, администрации сельских поселений. Для этого инфраструктурный партнер нацпрограммы «Ростелеком» построил в регионе более 400 километров волоконно-оптических линий связи.



В этом году строительство велось в 18 районах Бурятии. Больше всего оптики построено в Кяхтинском, Хоринском и Заиграевском районах. Глава республики Алексей Цыденов отметил, что реализация проекта «Цифровая экономика» имеет высокую социальную значимость и открывает новые возможности развития сел и городов.



«Повышение уровня цифровизации республики в условиях ограничений из-за новой коронавирусной инфекции крайне востребовано. В Бурятии продолжается масштабное обновление сетей связи и телекоммуникационной инфраструктуры. Оптика позволяет обеспечить надежной связью и улучшить качество работы социально значимых объектов даже в самых отдаленных населенных пунктах»», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Всего в рамках мероприятий нацпроекта оператор охватит 1 066 соцобъектов Бурятии, 95% из которых находятся в сельской местности. В прошлом году реализован первый этап программы «Цифровая экономика»: интернетом обеспечено 278 учреждений. Для этого в районах республики построено 163 километра оптических линий связи.



«Несмотря на сложности, связанные с пандемией, работы выполнялись с опережением графика. Все школы и учебные заведения были подключены к интернету до 1 сентября. В этом году строительство сетей и монтаж оборудования по этому проекту завершены. Теперь перед нами стоит задача до 1 сентября 2021 года провести интернет в оставшиеся 446 учреждения», — отметил директор Бурятского филиала «Ростелекома» Андрей Здаров.



Фото: egov-buryatia.ru



