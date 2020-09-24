24.09.2020
В Улан-Удэ саперы ОМОН обследовали минометную мину

В Улан-Удэ саперы ОМОН обследовали минометную мину

Она оказалась без взрывателя и не содержала взрывчатых веществ

В Октябрьском районе Улан-Удэ при проведении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на снаряд. На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН управления Росгвардии по Бурятия, сообщили в его пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб организовали оцепление территории, провели эвакуацию людей из административного здания.

По результатам осмотра специалисты-взрывотехники  установили, что найденный предмет является 82-миллиметровой минометной миной со следами коррозии без взрывателя и не содержит взрывчатых веществ. Находка не представляет опасности.

Обследованный предмет передан сотрудникам полиции для принятия правового решения и последующей утилизации.

Фото: Росгвардия
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