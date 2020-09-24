Бывшего ректора БГУ отблагодарили за былые «заслуги»

Степан Калмыков назначен советником министра спорта России





Президент Союза ветеранов спорта Бурятии, бывший ректор БГУ Степан Калмыков назначен советником министра спорта России Олега Матыцина. Соответствующий приказ Минспорта России вышел 17 сентября.

Степан Калмыков с 1993 по 2015 годы был ректором Бурятского государственного педагогического института, затем Бурятского государственного университета. И если в первые годы своей работы молодой тогда ректор сделал немало для становления регионального вуза, то с годами стали нарастать, мягко скажем, застойные явления. В итоге учредитель – Министерство образования РФ – освободило Степана Калмыкова от занимаемой должности.Вскоре выяснилось, что еще в марте 2008 года в нарушение федерального закона об образовании и устава учреждения, без согласия учредителя Степан Калмыков приватизировал коттедж, расположенный на земельном участке по улице Партизанской. А после того как Калмыков ушел с должности, он попытался приватизировать и земельный участок под домом. Однако Министерство образования и науки РФ добилось в судах признании права собственности дома за Российской Федерацией и истребовании имущества из чужого незаконного владения. В сентябре 2016 года приставы передали дом в оперативное управление БГУ. Таким образом, и земельный участок, и расположенный на нем жилой дом возвращены от Калмыкова в собственность государства. Помимо дома всплыли и другие факты незаконного распоряжения федеральным имуществом.Как сообщают информированные источники, назначение подзабытого пенсионера советником министра спорта далеко не случайность и объясняется довольно просто. Олег Матицын построил свою карьеру в Российском государственном университете физкультуры и спорта, где прошел путь от преподавателя до президента. При этом стремительный взлет его вузовской карьеры пришелся на период ректорства в вузе Валерия Кузина. Тот очень хотел стать депутатом Госдумы, однако от родной Москвы избраться не смог. Тогда в 1999 году Валерий Кузьмин избирается в Госдуму от Усть-Ордынского Бурятского округа, в чем посильную помощь ему оказал Степан Калмыков. С тех пор ректор БГУ и новоиспеченный депутат Госдумы крепко сдружились, а Олег Матицын, как преемник Валерия Кузьмина, перенял эту дружбу от шефа.Фото: Минспорт Бурятии