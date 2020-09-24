Сергей Миронов выступил против увеличения диапазона колебания уровня Байкала

Он призвал не подписывать постановление о регулировании уровня озера без дополнительной научной экспертизы



Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с призывом не подписывать постановление о регулировании уровня воды в озере Байкал без дополнительной научной экспертизы последствий планируемого решения, сообщила пресс-служба лидера «СР».



Проект постановления правительства России «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал» предполагает на постоянной основе увеличить диапазон колебания уровня озера до 2 метров 31 сантиметра.



«Эти цифры могут стать приговором Байкалу. В прибрежной полосе, на мелководьях бурлит жизнь. Что будет с нею, если дно начнет регулярно обнажаться, а вода - то уходить от берегов, то прибывать? А ведь от того, что происходит в этой прибрежной зоне, зависит состояние всего Байкала. Что будет с поселками, которым начнет угрожать подтопление? Что будет с дельтой Селенги – главной реки, которая питает озеро? Дельта защищает Байкал от загрязнённых стоков, и от ее размыва в результате столь значительных колебаний пострадает животный и растительный мир уникальной водно-болотной системы? Что будет с берегами озера, которые неизбежно начнут подвергаться усиленной эрозии? На эти и на многие другие вопросы у правительства нет научно обоснованных и убедительных ответов», – комментирует Сергей Миронов.



События последних дней подтверждают тревожные опасения. Уровень воды в озере повышается. 14 сентября он достиг отметки 457 метров в тихоокеанской системе высот, 22 сентября зафиксирован подъем до 457,09 метра. В Бурятии, в районах, где берега озера пологи, ситуация уже оценивается как критическая. А правительство намерено считать допустимым подъем до 457,85 метра.



В письме Михаилу Мишустину Сергей Миронов предлагает главе правительства поручить провести дополнительный анализ приложенных материалов экологов, и еще раз оценить целесообразность готовящегося решения.



Сток воды из Байкала регулируется Иркутской гидроэлектростанцией в хозяйственных, прежде всего, нуждах.



«Недопустимо утилитарное, потребительское отношение к Байкалу как к обычному водохранилищу, – считает Сергей Миронов. – Это наше национальное достояние, уникальная экологическая система, аналогов которой нет в мире. Ни природа, ни наши потомки не простят нам, если Байкал будет принесен в жертву сиюминутным интересам. Надо сделать всё, чтобы сохранить славное море и передать его нашим детям и внукам в первозданном виде».







Фото: spravedlivo.ru Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с призывом не подписывать постановление о регулировании уровня воды в озере Байкал без дополнительной научной экспертизы последствий планируемого решения, сообщила пресс-служба лидера «СР».Проект постановления правительства России «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал» предполагает на постоянной основе увеличить диапазон колебания уровня озера до 2 метров 31 сантиметра.«Эти цифры могут стать приговором Байкалу. В прибрежной полосе, на мелководьях бурлит жизнь. Что будет с нею, если дно начнет регулярно обнажаться, а вода - то уходить от берегов, то прибывать? А ведь от того, что происходит в этой прибрежной зоне, зависит состояние всего Байкала. Что будет с поселками, которым начнет угрожать подтопление? Что будет с дельтой Селенги – главной реки, которая питает озеро? Дельта защищает Байкал от загрязнённых стоков, и от ее размыва в результате столь значительных колебаний пострадает животный и растительный мир уникальной водно-болотной системы? Что будет с берегами озера, которые неизбежно начнут подвергаться усиленной эрозии? На эти и на многие другие вопросы у правительства нет научно обоснованных и убедительных ответов», – комментирует Сергей Миронов.События последних дней подтверждают тревожные опасения. Уровень воды в озере повышается. 14 сентября он достиг отметки 457 метров в тихоокеанской системе высот, 22 сентября зафиксирован подъем до 457,09 метра. В Бурятии, в районах, где берега озера пологи, ситуация уже оценивается как критическая. А правительство намерено считать допустимым подъем до 457,85 метра.В письме Михаилу Мишустину Сергей Миронов предлагает главе правительства поручить провести дополнительный анализ приложенных материалов экологов, и еще раз оценить целесообразность готовящегося решения.Сток воды из Байкала регулируется Иркутской гидроэлектростанцией в хозяйственных, прежде всего, нуждах.«Недопустимо утилитарное, потребительское отношение к Байкалу как к обычному водохранилищу, – считает Сергей Миронов. – Это наше национальное достояние, уникальная экологическая система, аналогов которой нет в мире. Ни природа, ни наши потомки не простят нам, если Байкал будет принесен в жертву сиюминутным интересам. Надо сделать всё, чтобы сохранить славное море и передать его нашим детям и внукам в первозданном виде». «Номер один» рассказывал сегодня о ситуации с уровнем Байкала , который начал подтапливать побережье Бурятии.Фото: spravedlivo.ru