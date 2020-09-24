В Бурятии с начала года совершено более двух тысяч IT-преступлений

В правительстве республики обсудили меры по повышению профилактики мошенничества в интернете



В Бурятии за восемь месяцев нынешнего года с использованием IT- технологий совершено 2046 преступлений. Из них: 1046 совершены с применением пластиковых карт, 917 – по сети Интернет, 935 – списания со средств мобильной связи, 93 преступления совершены с применением компьютерной техники.



При этом 95% из опрошенных потерпевших пояснили, что слышали ранее о преступных методах мошенников, однако не думали, что могут стать их жертвами. Эта проблема связана с тем, что люди не воспринимают всерьез угрозы быть обманутыми, проявляют излишнюю доверчивость и теряют бдительность.



Об этом шла речь сегодня на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений в Бурятии. Основной темой обсуждения стал вопрос «О мерах по повышению эффективности профилактики преступлений, связанных с мошенничеством с использованием сети Интернет», сообщили в пресс-службе правительства республики



Исходя из анализа способов совершения преступлений из категории «дистанционного» мошенничества, одними из самых распространенных можно выделить следующие:



- перечисление, списание денег под предлогом покупки (продажи) товара на Интернет-сайтах путем оплаты (предоплаты) за товар;

- списание денег под предлогом разблокировки банковской карты, предотвращения списания денежных средств;

- перечисление либо передача денег под предлогом возможности не привлекать к уголовной ответственности родственников и знакомых потерпевших;

- перечисление денег средств под предлогом выдачи кредитов, займов в сети «Интернет»;

- перечисление денег средств, совершенное посредством взлома персональных страниц (аккаунтов) в социальных сетях.



Правительственной комиссией выработан комплекс мер, направленных на усиление информирования населения по профилактике совершения преступлений с использованием IT- технологий. Особенно среди пожилых граждан и несовершеннолетних.



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