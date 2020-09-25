В Бурятии из больницы разбегаются врачи

Квалифицированные медики не смогли найти общий язык с новым руководством





Жители Баргузинского района бьют во все колокола. В начале осени сельчане узнали, что два высококлассных врача – онколог и стоматолог – больше не будут принимать пациентов в местной поликлинике. Оказалось, медики не сработались с новым главврачом, который, по словам местных жителей, разваливает работу райбольницы. Баргузинцы пытались защитить любимых врачей в официальной группе ЦРБ в вайбере, даже собирали сельский сход, но ничего не вышло. В итоге они остались без врачей, с которыми на периферии и так напряженка.

Жаркая дискуссия среди жителей нескольких сел района развернулась в мессенджере вокруг увольнения сельского стоматолога Павла Телятникова. Молодой талантливый врач работал в стоматологическом кабинете села Уро и обслуживал несколько деревень на своем участке – Читкан, Суво, Душелан, Бодон, Юбилейный. Люди приезжали к нему даже из других деревень. А теперь сельчанам нужно будет трястись по плохой дороге 20 километров, чтобы попасть на прием к зубному врачу в Баргузине.- Павел Александрович - врач от Бога, – убеждена местная жительница Екатерина. – Побольше бы таких специалистов, профессионалов своего дела. Нам очень удобно было лечиться у него, записываться не нужно - приехал и прошел. А сейчас в ЦРБ народу на приеме очень много и по живой очереди пройти довольно сложно.Но эти неудобства – ерунда по сравнению с высокой квалификацией врача, которого они потеряли. Баргузинцы уверены, специалиста, который годами безупречной работы заслужил уважение у людей, нельзя было увольнять. На что получили ответ от самого главврача Алексея Карлова: «К моему большому сожалению, нам с зубным врачом не удалось достичь понимания. Суть в чем: Павел Александрович хочет получать деньги за несделанную работу и за не проведенное на работе время. Я с этим принципиально не согласен. Вот и весь сказ. Меня как руководителя за такие вещи наказывают (прокуратура, Фонд ОМС, КРУ, МЗ РБ). Я все сказал. Теперь комментаторов буду удалять».Но комментаторы не побоялись «удаления» и ринулись защищать врача в вайберовской группе райбольницы: «Мы довольны работой Павла Александровича много лет»; «Если бы он был плохим врачом, люди бы из Баргузина к нему не ехали»; «Вернуть Павла. И уволить бы такого руководителя».Павел Александрович, к которому мы обратились за комментарием, не стал скрывать своей обиды на новое начальство.- Мне просто сказали: не устраивает – увольняйся, - эмоционально рассказывает стоматолог. – А ведь я 15 лет здесь работаю и не пацан, чтобы со мной вот так, в хамском тоне, разговаривали. Дело в том, что когда стоматолог из Баргузина ушел в отпуск, меня хотели перевести на его место, не посчитали, что у меня четверо детей и до Баргузина дорога ужасная. Ездить должен был на автобусе, который отходит в 7.30 утра, но я на него никак не успеваю. Двоих детей утром нужно отвести в садик, сына - в школу, он учится во втором классе. У жены нет возможности уводить детей – она сидит с маленьким, которому всего четыре месяца. При прежнем главвраче, когда коллега уходил в отпуск, я ездил в Баргузин на своей машине и мне оплачивали бензин. По сути, цена вопроса не такая большая. Можно было по-доброму решить, а мне сказали, типа не нравится, пошел вон.Павел Телятников родился в Баргузинском районе, потом уехал учиться в Барнаул. После окончания учебы остался в Алтайском крае работать в районной больнице. Когда в родном селе врач стоматолог ушел на пенсию, молодого специалиста позвали на родину работать в местном стоматологическом кабинете. Он долго не думал – поехал.- У меня не было сомнений, надо - так надо, ведь это родина моя, - вспоминает Павел Александрович. - Я всегда работал честно, хорошо. Мне сейчас руководство ставит в вину план посещений. Что это? Врач должен принять в день определенное количество пациентов. На одного человека по новым нормативам отводится всего 20 минут. За это время можно быстро сделать свою работу, но получится некачественно. Чтобы не портить себе репутацию, не мучить людей и не переживать за них, я лучше в день приму меньше людей, человек десять, зато сделаю свою работу хорошо. Можно, конечно, просто удалить зуб, но лучше вылечить его, пусть и провозишься дольше. В среднем на пациента у меня уходит примерно 40 минут. Я согласен, в городе, где у врача есть все необходимое оборудование, есть на вооружении рентген, 20 минут может и хватить, но не у нас. Я вообще считаю, врач стоматолог – это творческая профессия, его торопить нельзя. Нужно постараться, чтобы пломбу правильно вылепить, чтобы было красиво, а не так – залепил и отправил человека.Стоматолог с горечью делится деталями своей ежедневной работы, от которых, честно говоря, становится грустно и обидно за сельчан. В стоматологическом кабинете постоянный дефицит шприцов и перчаток, медсестры, которая бы помогала врачу хотя бы с оформлением бумаг, у него нет. Мыть и чистить инвентарь, фиксировать данные пациентов стоматологу приходится самому.- Вроде из телевизора, с трибун вещают, что у нас все хорошо, а на деле пациент приходит на прием со своим анестетиком. Это же неправильно. Такое положение вещей не только у меня - по всему району. Где деревенскому человеку взять препарат? Мне приходилось брать анестетик в аптеке под реализацию, чтобы пациента не гонять за 25 километров. И ему удобно, и мне. Цену не накручивал, а они сейчас обвиняют меня, дескать, я - хапуга. Как после этого работать? Обидно, стараюсь делать работу лучше, а мне кидают в лицо такие вещи. Обеспечьте врача всем, что положено, дайте спокойно работать, и никто не уйдет, - с обидой говорит Павел Телятников.Стоматолог не скрывает, что уже три года работает параллельно в частном кабинете. Там он получает более достойную зарплату, чем в поликлинике, жалованье в которой составляет всего 25 - 27 тыс. рублей.- Свое рабочее время в поликлинике отрабатывал честно. А теперь руководство мне говорит, что я работать не хочу, а зарплату получать желаю. Обидно. Кого они найдут на это место? Оголили целую ветку деревень. У нас четыре вакантных должности зубных врачей - кадровый голод. Доктора, кому есть куда податься, кто не привык, склонивши голову, безропотно лопотать, встают и уходят. Да те же «миллионщики» признаются, что мечтают скорее уехать из района, потому что невозможно работать – один спрос. Но спрос должен быть адекватным. Я бы тоже мог работать на количество, для начальства был бы «красавчик», а в глазах населения кем?- вопрошает врач.Сельчане пытались вернуть стоматолога, приняли решение собраться с главой администрации, депутатами, все обсудить. Но разговора с главврачом не получилось – когда люди начали спрашивать его о ситуации с Телятниковым, он сказал, что у него нет времени, и уехал.Второй неприятной новостью для жителей Баргузинского района стало то, что теперь у них не будет врача онколога. Любовь Иванова, несколько лет принимавшая больных, ушла с должности. Об этом многие сельчане узнали из чата ЦРБ: «Здравствуйте, дорогие мои онкологические пациенты. Приема не будет. Вас будут лечить по профилю: терапевты, хирурги, гинекологи. Я онкоприем больше не веду. Здоровья вам, дорогие пациенты онкокабинета. С уважением, бывший врач онколог Иванова Л.М».Пост вызвал много негодующих откликов от жителей района, люди кляли систему, которая оставила весь район без такого важного врача. Далее последовал пост главврача Алексея Карлова, который сообщал: «К сожалению, Любовь Михайловна на эмоциях дала вам информацию искаженную. Вопрос такой, что врач не хочет работать, а причину для этого видит в руководстве. Хотя надо было сделать то, что врач обязан сделать. Причем разногласия непринципиальные и вполне решаемые. А уж сколько пота, крови пролито, нервов потратить нам с доктором пришлось, чтобы начать строить работу по борьбе с онкозаболеваниями, знают немногие. И это только начало пути. Поэтому, я думаю, Любовь Михайловна свой эмоциональный всплеск переживет, и я, со своей стороны, сделаю так, чтобы никто не мог меня в чем-либо упрекнуть. И вы, уважаемые жители, тоже поможете разрешению ситуации. Онколог, несомненно, нужен району».Это решение далось Любовь Михайловне нелегко. Несколько лет она, районный акушер-гинеколог, вела онкобольных. Работала, не щадя себя, а когда пришел новый руководитель, поняла, что найти с ним общий язык очень тяжело.- По онкологии за месяц я получила 1,5 тыс. рублей. Когда задала вопрос руководству, они ответили: «не выполняете объемы, поэтому мы вам ничего платить не собираемся». После чего я сказала, что отказываюсь от выполнения данной работы. Я столько нервов истратила, это ведь тяжелые пациенты. Норма в день - 22 человека, если я не ошибаюсь. Каждого нужно выслушать, заполнить форму на инвалидность. Я принимала пациентов, но физически не успевала заносить их в компьютерную программу, потому что тогда работала одна на весь район и как акушер-гинеколог, и как онколог.Этот инцидент стал для врача онколога последней каплей. Женщина признается, что с приходом нового главврача работать стало невыносимо.- Работа и так морально тяжелая, и когда руководство каждый день давит, делай это и вот это или в момент общения с пациентом звонит и склоняет в разных падежах, мне не хочется работать. Многие возмущаются, но помалкивают. А я не могу молчать, когда несправедливость, поэтому ко мне больше всех претензий. Теперь я на карандаше. Каждый день под напряжением ходишь - сегодня или завтра на тебя наорет. Я до того дошла, что стала все разговоры на диктофон записывать. Он мне при коллегах заявил – если ты не будешь онкологией заниматься, я тебя сживу с района, найду, за что уволить по статье. Как с ним работать? – сетует врач.Ставку районного акушера-гинеколога с Любови Михайловны сняли, но обязанности составлять отчеты и прочую документацию оставили, теперь за это ей не платят. А у нее семья, двое маленьких детей, на которых просто не хватает сил и времени.- У нас до нового главврача было тихо-мирно, мы работали с удовольствием, никаких конфликтов не было. Главное, пациентов жалко, они то в ни в чем не виноваты, - констатирует бывший онколог.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: «Номер один»