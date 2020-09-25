Илья Шестаков: «Нужно усилить контроль за рынками сбыта омуля»

Оборот «эвенкийского» омуля на рынке в 3,5 раза выше квот, выданных КМНС







Квота на вылов байкальского омуля для коренных малочисленных народов Севера (КМНС) составляет всего 55 тонн, при этом его оборот по выданным ветеринарно-сопроводительным документам, согласно информации служб ветеринарии и Россельхознадзора, превышает 200 тонн.



Эти данные оглашены 24 сентября в Росрыболовстве, где под председательством его руководителя Ильи Шестакова состоялось совещание по выработке дополнительных мер, направленных на повышение запасов байкальского омуля в озере Байкал и недопущении незаконного оборота продукции из него, сообщила пресс-служба федерального агентства.



Напомним, в 2017 году был введен полный запрет на промышленный вылов байкальского омуля, однако, несмотря на все принимаемые меры по пресечению браконьерства, в розничной продаже омуль по-прежнему встречается в продаже.



Лазейкой в действующем законодательстве остается возможность реализации омуля, в том числе – представителями коренных малочисленных народов Севера, которые имеют квоту на его вылов.



«Закрывать традиционный лов байкальского омуля для КМНС пока не планируется. Однако для успешного продолжения работ по сохранению его популяции необходимо серьезно усилить контроль за рынками сбыта, - отметил в ходе совещания Илья Шестаков. - Зачастую браконьерский байкальский омуль продается под видом легальной продукции. В этой связи необходимо наладить самое тесное взаимодействие с Россельхознадзором, создать условия, при которых станет невозможна продажа продукции без наличия у нее идентификатора системы Меркурий», - добавил руководитель Росрыболовства.



Фото: 38fsvps.ru

