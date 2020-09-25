В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6675

Тесты на коронавирус прошли уже более 350 тысяч жителей республики



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 6675. Это на 68 случаев больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ – 3948 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5426 человек, умер 71 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 68 новых случаев коронавируса: 21 человек обследован по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 3439 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 524 пациента. Из них 17 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 654 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся семь пациентов с COVID-19, старше 65 лет - четверо, на ИВЛ - двое больных, старше 65 лет – один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, старше 65 лет – шесть, на ИВЛ трое больных старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся семь пациентов, в т.ч. старше 65 лет – четверо, на ИВЛ – четверо, старше 65 лет – двое.



В двух обсерваторах находятся десять человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2387 человек, с нарастающим итогом – от 351 484 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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