25.09.2020
В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6675

В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6675

Тесты на коронавирус прошли уже более 350 тысяч жителей республики

Общее число случаев заражения коронавирусом  в республике достигло 6675. Это на 68 случаев больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ –  3948 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5426 человек, умер 71 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 68 новых случаев коронавируса: 21 человек  обследован по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 3439 человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 524 пациента. Из них 17 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 654 пациентов.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся семь пациентов с COVID-19, старше 65 лет - четверо, на ИВЛ -  двое больных, старше 65 лет – один.  В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, старше 65 лет – шесть, на ИВЛ  трое больных старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся семь пациентов, в т.ч. старше 65 лет – четверо, на ИВЛ – четверо, старше 65 лет – двое.

В двух обсерваторах находятся десять человек.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2387 человек, с нарастающим итогом – от 351 484 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике  имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com
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