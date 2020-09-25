В Улан-Удэ приставы приостановили работу обувного магазина «Кари»

В нем не было устройства для обеззараживания воздуха и условий для обработки рук антисептиками
В Улан-Удэ судебные приставы приостановили работу магазина обуви и аксессуаров «Кари», в котором игнорировали антиковидную профилактику, сообщили в управлении ФССП по Бурятии
В ходе проведения проверки специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили в магазине нарушения санитарно-эпидемиологических требований, установленных указом главы Бурятии и иными нормативными правовыми актами.
В закрытых помещениях магазина не проводилась надлежащая влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, не были оборудованы устройства для обеззараживания воздуха, отсутствовали условия для обработки рук кожными антисептиками для посетителей.
В день поступления исполнительного документа, судебный пристав незамедлительно возбудил производство и совершил исполнительные действия по приостановлению работы магазина обуви и аксессуаров.
На случай несанкционированного возобновления деятельности руководство магазина предупреждено об административной и уголовной ответственности.
Фото: pixabay.com
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