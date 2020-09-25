25.09.2020
В Бурятии пятый день ищут сборщика кедровых орехов

В Бурятии пятый день ищут сборщика кедровых орехов

Он ушел в тайгу в районе реки Мишиха и в назначенное время не вернулся

В Бурятии на реке Мишиха продолжаются поиски мужчины, который 19 сентября ушел для сбора кедровых орехов в районе города Бабушкин Кабанского района и в назначенное время не вернулся, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, 21 сентября на поиски мужчины выехали спасатели Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. А с 23 сентября поиск продолжили три сотрудника Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

За прошедшие сутки спасателями обследовано 17 км лесного массива вдоль реки Мишиха. Дополнительно, на поиски прибыли еще два спасателя и одна единица техники.

На предстоящие сутки запланировано продолжение поисковых работ.

Фото: РАЛХ
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