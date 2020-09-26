В Улан-Удэ школьников заставляют питаться невкусной едой

Разваренные макароны, неспелые фрукты, перемороженная «молочка» - это далеко не все "прелести" школьного питания



Питание в школах - одна из самых «горячих» тем. Разваренные макароны, неспелые фрукты, перемороженная «молочка»... В школьных столовых, помимо этого, дают недоваренную и холодную пищу. Улан-удэнки рассказали «Номер один», что их дети жаловались на здоровье после посещения школьной столовой.



Напиток со льдом



Улан-удэнка Александра, дети которой обучаются в детсаду и школе №13, сообщила нам, что для учебного учреждения уже вошло в традицию кормить школьников недоваренной, недосоленной пищей.



- В первый день учебы кормили гороховым супом. Он был недоваренный, горох скрипел на зубах. На второй день все было холодное, а на третий мы пошли разбираться к директору. Директор позвал заведующую кухней. Она сказала, что не нам ее учить, как варить, настаивала на том, что у нее все хорошо и вкусно, а наши дети врут. Сказала, что те дети, которые в садик ходят, ничего не понимают, а школьники просто избалованы. Сказала, что в питании ничего менять не будет и дети должны привыкать к тому, что дают, - описывает взаимоотношения с школьным руководством наша собеседница.



Женщина говорит, что после «разбора полетов» на следующий день и несколько последующих обеды были вполне съедобные и горячие, но вскоре ситуация вернулась на круги своя. Инициативная группа родителей вновь обратилась к директору, Алдар Биликов пообещал, что все исправит.



- Заведующая столовой подчиняется Городскому комбинату школьного питания. Директор сказал, что все уладит, но время идет, а питание лучше не становится, - отмечает Александра.



Женщина говорит, что однажды детей пытались накормить «снежком» со льдом – кисломолочный напиток в школу, по ее словам, доставили уже в таком виде. Были также и жесткие груши, и булочки вместо запеканок.



Еще одна горожанка, Наталья, жалуется на питание в столовой школы №63 и детского сада «Номина», куда ходят ее дети.



- Каждый раз, когда дочка посещает детский сад, у нее болит живот. Это происходит потому, что там кормят несовместимыми продуктами – дают, например, йогурт, борщ, снежок на полдник. От такого у взрослого человека живот заболит. Остальные родители молчат, никто не жалуется. Но мы платим за питание, и я хочу, чтобы ребенок питался вкусно и качественно, - говорит многодетная мама.



Недоволен казенной едой и старший сын Натальи – ее сын учится в пятом классе. Школьник рассказывает, что в столовой кормят переваренной и недосоленной лапшой, в то же время вторые блюда бывают вкусными – котлеты вполне съедобны, к фруктам претензий тоже нет.



Обращайтесь в администрацию



В комитете по образованию города Улан-Удэ нам сообщили, что относительно питания в школе №13 от родителей жалоб не поступало.



- В школе есть родительский контроль, бракеражная комиссия проводит проверку с записью в журнале. Школа открыта к сотрудничеству в рамках родительского контроля, любой родитель может обратиться в школу, войти в состав комиссии, принять участие в проверке качества питания. В ежедневном режиме школа размещает фото блюд в группах родителей на соответствие меню, - говорят в комитете по образованию.



Относительно школы №63 нам также сообщили, что письменных жалоб в комитет по образованию и администрацию школы не поступало.



- О некачественном питании родители могут сообщить администрации школы. Ежедневный контроль питания проводят представители бракеражной комиссии, при этом запись вносится в журнал, - отмечают в комитете по образованию.



Напомним, с этого учебного года все дети, обучающиеся в первом-четвертом классах, питаются бесплатно, стоимость обеда составляет 63,5 рубля. Насколько качественно можно накормить школьников за эти деньги – вопрос открытый. Норма калорийности для детей от семи до 11 лет – 470–587,5 килокалории, с 11 лет и старше – 542,6–678,3 килокалории.



Два года назад активисты ОНФ проверяли качество питания в городских школах и нашли немало недочетов. К примеру, ни в одном из четырех проверенных учебных заведений не соблюдались требования по массе блюд и калорийности.



- Наибольшее количество нарушений обнаружено в школе №20. В пищевом блоке в день проверки было неисправно холодильное оборудование, нарушены правила хранения продуктов, в горячем цехе летали мухи. Вес порционных блюд не соответствовал выходу блюда, указанному в меню-раскладке. Так, вес отварных макарон (питание за 60 рублей) составил 84 грамма при указанных в меню-раскладке 110 граммах, вес макарон (питание за 40 рублей для льготников) составил 78 грамм при указанных в меню-раскладке 100 граммах, - сообщали активисты ОНФ.



Родители должны знать свои права и отстаивать их, защищая интересы и здоровье своих детей. Если родители не участвовали в выборе оператора питания в детсаду или школе, значит, им услуга навязана. А если недовольны, но сменить оператора не могут - это ущемление их законного права.



Лариса Ситник, «Номер один».