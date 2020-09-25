В Улан-Удэ открывается выставка Юрия Мандаганова

Она приурочена к изданию альбома «Флорентийская мозаика, графика»







В Улан-Удэ с 26 сентября в Художественном музее им. Ц. С. Сампилова начинает работу выставка почетного академика Российской академии х0удожеств, заслуженного художника России и Бурятской АССР, народного художника Бурятии Юрия Мандаганова «Флорентийская мозаика». Выставка приурочена к изданию альбома «Юрий Мандаганов. Флорентийская мозаика, графика», сообщили в Национальном музее Бурятии.



Юрий Мандаганов – один из немногих художников в России, работающих в технике флорентийской мозаики, одной из самых трудоемких в изобразительном искусстве, но, в то же время, и самой роскошной. Искусство само по себе требует больших вложений, как душевных, так и материальных, но флорентийская мозаика особо требовательна. Необходимость знания структуры, фактуры, плотности самоцветов формирует совершенно иные требования к художнику, работающему в этой технике.



Панно Юрия Мандаганова украшают обновленное здание железнодорожного вокзала Улан-Удэ, В 2017 году им была создана каменная скульптура с изображением Будды, впечатляющая своими масштабами - 41 метр в высоту и 28 метров в ширину. Художник изобразил буддийское божество Авалокитешвара. В Бурятии это Арьяа Бала или Будда милосердия и сострадания.



Выставка даст посетителям уникальную возможность увидеть невероятный синтез изысканной европейской техники с бурятской философией и мироощущением, воплощенный настоящим мастером своего дела.

Неспроста искусствоведы, культурологи и коллеги-художники называют произведения Юрия Мандаганова «каменной живописью». Правильно подобранные и должным образом подготовленные камни, которые используют при создании флорентийской мозаики, способны веками сохранять свои цвета в первозданном виде, не замечая неутомимого бега времени.



Всего на выставке будет представлено 23 работы известного художника.



Фото: Национальный музей Бурятии

