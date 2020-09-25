25.09.2020
В Бурятии в горевшем зимовье погиб 72-летний мужчина

В Бурятии в горевшем зимовье погиб 72-летний мужчина

Его тело нашли в горевшем строении, но в этой местности он не проживал

В Бурятии сегодня ночью произошел пожар в зимовье в местности Поворот Кабанского района. На момент прибытия пожарных полностью горело зимовье, огонь перешел на баню. На полную ликвидацию пожара потребовалось около двух с половиной часов.

В результате пожара  полностью сгорело зимовье, частично повреждена баня, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В ходе разбора места пожара в зимовье около входной двери обнаружено тело человека 1948 года рождения. Установлено, что погибший в этой местности не проживал.

Предположительно причиной пожара могло послужить нарушение правил эксплуатации отопительных печей.

Фото: egov-buryatia.ru/gochs
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