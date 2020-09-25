Мэр Улан-Удэ обещал наказать виновных в отсутствии тепла у жителей сотых кварталов

Подрядчика оштрафуют, а чиновников привлекут к дисциплинарной ответственности





Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выехал на реконструкцию тепловых сетей от котельной «Юго-Западная», где сдача теплотрассы идет с опозданием. Мэр поручил создать штаб по контролю за завершением ремонтных работ на теплотрассе и подачей отопления и горячего водоснабжения потребителям, сообщили в пресс-службе администрации города.

Подрядная организация объекта ООО «Фортуна» обещала закончить работы на теплосети 20-21 сентября, после чего тепло и горячее водоснабжение должны были подключать с 25 сентября. Однако подрядчик не уложился в срок.





- Подрядчик гарантировал нам, что 25 сентября жители получат отопление и горячее водоснабжение, но, как видим, работы еще не закончены - просят еще двое суток. Получается, нас вводили в заблуждение. Дал команду применить в отношении подрядчика все штрафные санкции, которые возможны. Создан оперативный штаб по завершению стройки, определили, что в штаб войдут и строители, и Комитет городского хозяйства. Конечно, не должно быть рисков - заполнение теплотрассы и подача воды горожанам должна произойти так, чтобы в течение всего отопительного сезона не было каких-либо критичных ситуаций, - сказал Игорь Шутенков.





- В первую очередь, я хотел бы принести извинения жителям сотах кварталов. Я сам живу в 105 микрорайоне и прекрасно понимаю настроения всех жителей. Сейчас прикладываем максимальные усилия, ведутся круглосуточные работы, мы делаем всё возможное, чтобы максимально ускорить и закончить монтаж трубопровода, - сказал главный инженер «Фортуны» Иван Ерофеев.





- С 17 на 18 сентября был резкий скачок заболеваемости. У меня два звена не вышли на работу - сначала 12 человек, после этого еще 4 человека. У специалистов такого уровня, имею в виду сварщиков, должны быть соответствующие разрешительные документы на осуществление работ, то есть не каждый сварщик может выполнить подобные работы. Сейчас мы нашли людей и полностью укомплектованы, - объяснил главный инженер «Фортуны» Иван Ерофеев.Мэр города поручил применить все возможные штрафные санкции и привлечь куратора объекта от Комитета по строительству к дисциплинарной ответственности.По словам подрядчика, в настоящий момент работы по монтажу трубопровода выполнены на 95%.По словам подрядчика, контракт был подписан 17 апреля, однако к работам приступили спустя месяц, так как в это время проводилась перетрассировка трубопровода. Она была выполнена для того, чтобы на время реконструкции не отключать горячее водоснабжение на весь период ремонта у жителей 100-х кварталов. Администрация города приняла решение, воду не отключать из-за пандемии коронавируса и введённых ограничительных мер. Кроме того, на объекте были участки, которые технически невозможно было выполнить параллельно – к этим работам подрядчик приступил только 3 сентября.Сегодня подрядчик заверил, что закончит все ремонтные работы за двое суток, затем трубопровод передадут ТГК-14 для заполнения, опрессовки и подачи воды горожанам.Фото: мэрия Улан-Удэ