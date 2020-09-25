«Ковидный» информсервис Бурятии признан одним из лучших в стране

Он занял второе место во всероссийском конкурсе региональной информатизации «ПРОФ-IT.2020»



Бурятия отмечена на VIII всероссийском конкурсе региональной информатизации «ПРОФ-IT.2020», итоги которого подведены в Красноярске. Администрация главы и правительства республики заняла второе место в номинации «Предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19».



Высокой оценки заслужил проект «Информационный сервис по контролю и предотвращению распространения COVID-19 на базе АПК «Безопасный город». Всего в конкурсе приняло участие 58 регионов с 201 проектом, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Конкурс проходит ежегодно и нацелен на повышение качества информационных проектов, реализуемых в регионах России, за счет распространения информации о лучших практиках региональной и муниципальной цифровой трансформации. Организатором «ПРОФ-IT.2020» выступил Экспертный центр электронного государства при поддержке администрации президента РФ.



Сервис по контролю и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, представленный на конкурсе участниками из Бурятии, позволил:



- вести учет граждан (больных COVID-19; контактных лиц; граждан прибывающих в регион; лиц прошедших тестирование на COVID-19) с созданием личных учетных карт, как путем ручного ввода, так и посредством импорта данных;

- вести учет результатов анализов на COVID-19, как путем ручного ввода, так и посредством импорта данных из информационных систем шести лабораторий и больниц, проводящих анализы на COVID-19 и находящихся в Бурятии;

- вести учет количества выданных лекарств по 33 больницам и поликлиникам республики;

- выгружать отчетную информацию о гражданах и результатах лабораторных анализов, о выданных лекарствах;

- получать разрешения на прием гостей гостиницам, санаториям и турбазам.



Фото: egov-buryatia.ru



