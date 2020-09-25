Экспорт из Бурятии в первом полугодии упал почти на 10 процентов

Однако экспорт свинины достиг 1,5 миллиона долларов США, увеличившись почти в три раза



В Бурятии в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта снизился на 9,7% до 453,2 миллиона долларов, сообщило минэкономики республики.



Основное влияние на снижение общего объема экспорта оказало уменьшение поставок машиностроительной продукции в страны ближнего зарубежья, а также снижение поставок древесины в страны дальнего зарубежья.



Вместе с тем, увеличился экспорт каменного угля до 5,3 миллиона тонн, что на 17,7% выше аналогичного периода 2019 года. На 4,8% выросли поставки картона, составив 27,4 тысячи тонн. Наблюдается позитивная динамика по экспорту свинины, поставки которой составили 1,5 миллиона долларов, увеличившись почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.



Экспортные поставки осуществлялись партнерам из 30 стран дальнего зарубежья и СНГ (в аналогичном периоде 2019 года – 32 страны). Основные торговые партнеры Бурятии по экспорту: Япония (27,3%), Китай (22,2%), Республика Корея (10,8%), Нигер и Тайвань.



В январе-июле 2020 года объем экспорта из России в целом в сравнении с тем же периодом прошлого года также снизился: на 23,3% до 185,4 миллиарда долларов.



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