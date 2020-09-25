В Бурятии главу села, сократившего осужденному срок наказания, ждет суд

Он оформил приговоренному к 200 часам обязательных работ липовый табель об отбытии срока наказания



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего главы сельского поселения «Джидинское», который подозревается в «превышении должностных полномочий», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, в марте нынешнего года в администрацию поселения сотрудники уголовно-исполнительной инспекции направили местного жителя для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ, назначенного ему судом за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Однако, отработав лишь несколько дней, 27 марта осужденный обратился к главе администрации, рассказав, что хочет уехать в другой регион на заработки и попросил содействия. Чиновник в угоду мужчине собственноручно заполнил три табеля учета рабочего времени, куда внес заведомо ложные сведения об исполнении приговора в полном объеме. Глава поселения указал, что осужденный отработал в администрации с 13 марта по 2 мая положенные 200 часов. Затем он заверил табели своей подписью и печатью муниципального образования, направив их в уголовно-исполнительную инспекцию.



На основании представленных обвиняемым документов осужденный мужчина был снят с учета в подразделении уголовно-исполнительной инспекции, как отбывший наказание, хотя в действительности в этот период находился за пределами республики и наказание за совершенное преступление в полном объеме фактически не понес.



Уголовное дело «доброго» главы с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.



Фото: «Номер один»

