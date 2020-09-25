В Бурятии снято с учета 215 семей, находившихся в опасном положении

Однако число таких семей и семей, состоящих на учете в полиции, по-прежнему велико



В первом полугодии нынешнего года в Бурятии по результатам межведомственной профилактической работы с профилактического учета снято 215 семей, находившихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 519 детей.



Однако в настоящее время в республике находится в социально-опасном положении 781 семья. В этих семьях проживают 1852 ребенка. На учете в органах внутренних дел состоит 805 неблагополучных семей, в которых проживают 1849 детей.



Печальная статистика приведена на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений в республике под председательством вице-премьера по вопросам безопасности Петра Мордовского. В заседании приняли участие врио заместителя министра – начальник полиции регионального МВД Степан Хабинов и начальник отдела Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти республики и органами местного самоуправления Андрей Алтаев, сообщила пресс-служба республиканского МВД.



В ходе заседания отмечалось, что родители, которые совершают правонарушения на семейно-бытовой почве, как правило, не заняты никакой общественно полезной деятельностью, ранее судимы, злоупотребляют спиртными напитками и наркотиками, допускают насильственные правонарушения и конфликты на семейно-бытовой почве.



Поручено проработать вопросы обеспечения детей из семей этой категории местами в детсадах, питанием в общеобразовательных учреждениях, а также их досуга во внеурочное время.



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