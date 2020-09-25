В Улан-Удэ ради водоснабжения сотых кварталов вырубят более двух тысяч деревьев

Работы ведет уже известная жителям микрорайона компания
Недавно в соцсетях жители 102-го микрорайона Улан-Удэ пожаловались на вырубку леса. По данному факту проверку провели прокуратура Октябрьского района совместно с представителями Комитета городского хозяйства и МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, нарушений не выявлено, поскольку разрешение у подрядной организации имеется. Комитет городского хозяйства выдал подрядчику разрешение на вырубку леса в количестве около 2300 деревьев по трассе водоснабжения, проходящей по 103, 107, 117, 118, 119 и 120 микрорайонам.
Здесь будет построена повысительная насосная станция, трубопровод и контррезервуары объемом в 3 тысячи кубов в рамках проекта «Обеспечение Юг-Западной части Улан-Удэ коммунальной инфраструктурой».
Разрешение на строительство также получено от Комитета по архитектуре и градостроительству. В настоящий момент производятся работы по устройству подпорной стены, разрабатывается грунт под здание станции. Работы начались в начале сентября.
Добавим, что подрядчиком этих работ является ООО «Фортуна» - то самое, из-за медлительности которой жители «сотых» до сих пор сидят без тепла и горячей воды. Стоимость этого контракта составляет 420 миллионов рублей.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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