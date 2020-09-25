В Улан-Удэ ради водоснабжения сотых кварталов вырубят более двух тысяч деревьев

Работы ведет уже известная жителям микрорайона компания







Недавно в соцсетях жители 102-го микрорайона Улан-Удэ пожаловались на вырубку леса. По данному факту проверку провели прокуратура Октябрьского района совместно с представителями Комитета городского хозяйства и МУ «Улан-Удэстройзаказчик».