Глава Бурятии: «Участию в посадках должно быть время в любом графике»

В республике началась осенняя кампания по восстановлению лесов







Глава Бурятии Алексей Цыденов принял сегодня участие в акции по компенсационной посадке леса вдоль экологической тропы, расположенной между лыжной базой «Снежинка» и Этнографическим музеем в поселке Верхняя Березовка в пригороде Улан-Удэ.



«Важно, что мы активно включились во всероссийскую акцию «Сохраним лес» не только в городском лесничестве, но и в районах Бурятии. Акция очень нужная – она привлекает внимание к необходимости сохранения лесов, показывает молодому поколению, что нужно беречь природу. Считаю, что участию в таких акциях должно быть место в любом загруженном графике. Чем больше людей будет принимать участие в посадках саженцев, тем эффективнее мы будем сохранять наши природные богатства», - отметил Алексей Цыденов.



Одна из самых масштабных посадок саженцев пройдет в Тарбагатайском районе, где лесники и волонтёры за один день высадят более 70 тысяч сеянцев сосны. В акции, которая пройдёт с выполнением всех рекомендаций, установленных в связи с эпидемобстановкой, примут участие сотрудники государственных организаций, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Осенние посадки пройдут 25- 27 сентября также в лесничествах Джидинского, Еравнинского, Закаменского, Кяхтинского, Окинского, Селенгинского, Хоринского, Курумканского, Кижингинского и Кабанского районов. За это время лесники планируют высадить более 2 миллионов сеянцев сосны. Планируется провести посадки на площади более 600 гектаров.



С начала года в республике уже восстановлено более 10 тысяч гектаров погибшего леса. Кроме этого, пройдут мероприятия по содействию естественному восстановлению лесов на площади более 15 тысяч гектаров. Для компенсационных посадок лесники закупили средства индивидуальной защиты для участников, приготовили оборудование - «мечи Колесова», которые поступили по нацпроекту «Экология», а также подготовили почву на лесных участках.



По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, место проведения акции в городском лесничестве выбрано с учетом создания защитного природного барьера для экотропы.



«Довольно часто на этом участке дуют сильные ветра, зимой экологическую тропу заметает снегом. Высаженные деревья послужат в дальнейшем защитой для экотропы от разрушения и снежных заносов», - рассказал Игорь Шутенков.



Отметим, что акция «Сохраним лес» проходит в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и является неотъемлемой частью мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. В прошлом году лесники в рамках нацпроекта «Экология», регионального проекта «Сохранение лесов» восстановили более 29 тысяч гектаров тайги и высадили более 3 миллионов сеянцев сосны. Мероприятия по преумножению лесных ресурсов определены среди приоритетов национального развития. Поручениями президента России Владимира Путина утверждены федеральные проекты, которые реализуются во всех регионах страны.



Фото: egov-buryatia.ru

