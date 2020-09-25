Глава Бурятии: «Дальнейшее повышение уровня Байкала недопустимо»

Затопление угрожает семи населенным пунктам республики на побережье Байкала, есть угроза экологической катастрофы
Дальнейшее повышение уровня Байкала категорически недопустимо. Об этом заявил сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.
С учетом сложившегося положения правительство Бурятии намерено поддержать предложение Федерального агентства водных ресурсов по сохранению предельного уровня воды в Байкале на отметке 457 метров и обеспечить работу Иркутской ГЭС таким образом, чтобы установленный уровень озера поддерживался постоянно, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Он рассказал о текущей ситуации, связанной с высоким уровнем озера Байкал, и предложил меры по их решению. Как отметил глава Бурятии, на сегодняшний день уровень воды озера находится на критической отметке в 457,09 метра. В республике под угрозой затопления находится семь населенных пунктов, расположенных на побережье Байкала. В дельте реки Селенги, служащей природным фильтром между Селенгой и Байкалом, полностью затоплены часть островов.
«Под угрозой подтопления находятся не дачные поселки, это пункты постоянного проживания. Вода подошла уже к участкам, дома пока еще не подтоплены. На севере Байкала начался размыв песчаной косы государственного биологического заказника «Ангарский сор». Этот заказник имеет площадь 130 квадратных километров, там поддерживается особый температурный режим, способствующий плодотворному нагулу молоди рыб, в том числе омуля. Если коса исчезнет окончательно, то существенно поменяется микроклимат в заказнике, мальки не смогут выжить в холодных водах озера, самого заказника как такового тоже не останется. Опасность представляют также Баргузинский и Чивыркуйский заливы, которые могут сомкнуться между собой, имея разные температурные режимы. Это погубит обитающую там флору и фауну», - подчеркнул Алексей Цыденов.
Между тем, глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о необходимости проведения экстренного совещания на тему вопросов регулирования воды в озере Байкал.
«Считаю, что здесь нужно ставить не на проработку вопрос, а обсуждать вопрос в экстренном порядке. Перед нами стоит настоящая дилемма - кого должно затопить первым Бурятию или Иркутскую область. Ни того, ни другого мы допустить не должны. Обращаюсь к руководству Водресурсов в срочном порядке доработать вопрос по регулированию уровня Байкала и представить в ближайшее время», - подчеркнул Евгений Зиничев.
Как сообщал «Номер один», ранее в правительстве Бурятии уже обсудили возможности регулирования уровня в многоводном Байкале. Обмен мнениями состоялся на заседании республиканской комиссии по ЧС под руководством вице-премьера по вопросам безопасности Петра Мордовского.
Фото: egov-buryatia.ru
С учетом сложившегося положения правительство Бурятии намерено поддержать предложение Федерального агентства водных ресурсов по сохранению предельного уровня воды в Байкале на отметке 457 метров и обеспечить работу Иркутской ГЭС таким образом, чтобы установленный уровень озера поддерживался постоянно, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Он рассказал о текущей ситуации, связанной с высоким уровнем озера Байкал, и предложил меры по их решению. Как отметил глава Бурятии, на сегодняшний день уровень воды озера находится на критической отметке в 457,09 метра. В республике под угрозой затопления находится семь населенных пунктов, расположенных на побережье Байкала. В дельте реки Селенги, служащей природным фильтром между Селенгой и Байкалом, полностью затоплены часть островов.
«Под угрозой подтопления находятся не дачные поселки, это пункты постоянного проживания. Вода подошла уже к участкам, дома пока еще не подтоплены. На севере Байкала начался размыв песчаной косы государственного биологического заказника «Ангарский сор». Этот заказник имеет площадь 130 квадратных километров, там поддерживается особый температурный режим, способствующий плодотворному нагулу молоди рыб, в том числе омуля. Если коса исчезнет окончательно, то существенно поменяется микроклимат в заказнике, мальки не смогут выжить в холодных водах озера, самого заказника как такового тоже не останется. Опасность представляют также Баргузинский и Чивыркуйский заливы, которые могут сомкнуться между собой, имея разные температурные режимы. Это погубит обитающую там флору и фауну», - подчеркнул Алексей Цыденов.
Между тем, глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о необходимости проведения экстренного совещания на тему вопросов регулирования воды в озере Байкал.
«Считаю, что здесь нужно ставить не на проработку вопрос, а обсуждать вопрос в экстренном порядке. Перед нами стоит настоящая дилемма - кого должно затопить первым Бурятию или Иркутскую область. Ни того, ни другого мы допустить не должны. Обращаюсь к руководству Водресурсов в срочном порядке доработать вопрос по регулированию уровня Байкала и представить в ближайшее время», - подчеркнул Евгений Зиничев.
Как сообщал «Номер один», ранее в правительстве Бурятии уже обсудили возможности регулирования уровня в многоводном Байкале. Обмен мнениями состоялся на заседании республиканской комиссии по ЧС под руководством вице-премьера по вопросам безопасности Петра Мордовского.
Фото: egov-buryatia.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?