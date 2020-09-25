В Бурятии объявлено штормовое предупреждение на выходные

Усиление ветра до 20-24 метров в секунду, дожди и мокрый снег
Резкое ухудшение погоды ожидается в Бурятии в предстоящие выходные 26-27 сентября, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на данные республиканского гидрометцентра.
Прогнозируется: усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду, по Байкалу до 24 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега. По северной половине республике местами снег с установлением снежного покрова, понижение дневных температур на 8 и более градусов.
Главное управление МЧС России по Бурятии обращает внимание жителей и гостей республики на соблюдение мер безопасности, призывают и автовладельцев, и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.
Фото: 03.mchs.gov.ru
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