В Бурятии объявлено штормовое предупреждение на выходные

Усиление ветра до 20-24 метров в секунду, дожди и мокрый снег



Резкое ухудшение погоды ожидается в Бурятии в предстоящие выходные 26-27 сентября, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на данные республиканского гидрометцентра.



Прогнозируется: усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду, по Байкалу до 24 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега. По северной половине республике местами снег с установлением снежного покрова, понижение дневных температур на 8 и более градусов.



Главное управление МЧС России по Бурятии обращает внимание жителей и гостей республики на соблюдение мер безопасности, призывают и автовладельцев, и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.



Фото: 03.mchs.gov.ru

