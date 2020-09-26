В Бурятии коронавирсуом заболели еще 68 человек

Уже третий день в республике фиксируется одинаковый прирост больных COVID-19

В Бурятии на утро 26 сентября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6743. Из них по Улан-Удэ – 3993.

За сутки диагноз подтвердился ещё у 68 человек. Из них 29 обратились к врачам из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.

68 больных за сутки регистрируется в Бурятии уже третий день подряд. Темпы заражения пока на спад не идут.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5474 человека, или 81%. В том числе накануне выздоровели 48 пациентов.

Умер 71 больной. Несколько дней назад в Бурятии был зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд – больные умирали шесть дней подряд. За те шесть дней скончались сразу 11 человек.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 540 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 658 пациентов с лёгким течением заболеваемости.

Число госпитализированных детей выросло с 17 до 20, состояние всех удовлетворительное.

В реанимации республиканской инфекционной больницы лежат четыре тяжелых пациентов, двое из них старше 65 лет. К аппарату ИВЛ подключено двое. В стационаре на Пирогова семь заболевших находятся в реанимации, шесть из них старше 65 лет. К ИВЛ подключены четыре пациента. В реанимации стационара на Солнечной – семеро, четверо из них старше 65 лет. На ИВЛ – четыре пациента.

В двух обсерваторах находится 38 человек.





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