Инспекторы МЧС в Улан-Удэ проверят маломерные суда

3 октября в 9.00 в местности Карьер возле поселка Исток будет проводиться плановое техническое освидетельствование маломерных судов. Техосмотр – это обязательная процедура для допуска их к эксплуатации.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Республике Бурятия напоминает судоводителям о необходимости прохождения технического освидетельствования маломерных судов. Владельцы судов, не прошедшие данную процедуру, могут быть привлечены к административной ответственности.





Фото: 03.mchs.gov.ru