Инспекторы МЧС в Улан-Удэ проверят маломерные суда

Они проведут техосмотр плавательных средств
3 октября в 9.00 в местности Карьер возле поселка Исток будет проводиться плановое техническое освидетельствование маломерных судов. Техосмотр – это обязательная процедура для допуска их к эксплуатации.
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Республике Бурятия напоминает судоводителям о необходимости прохождения технического освидетельствования маломерных судов. Владельцы судов, не прошедшие данную процедуру, могут быть привлечены к административной ответственности.
Фото: 03.mchs.gov.ru
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