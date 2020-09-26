Москвичи поразились доброте жителей Бурятии

Больше всего туристам из Москвы в республике понравились хорошие люди

По итогам минувшего летнего туристического сезона туроператоры привели топ -5 самых ярких впечатлений, которые получили туристы десяти чартерных рейсов на Байкал. На первое место 90 процентов туристов поставили жителей солнечной республики.

- 90% туристов отметили наше население, точнее черты наших людей - радушие, гостеприимство, доброту, честность, искреннее желание помочь. На втором месте – природа и Байкал. Бурятию наши туристы, довольно искушенные люди, сравнивали с Португалией, с Кавказом, были в полном восторге. На третьем месте - кухня региона – бурятская, старообрядческая, байкальская. Четвертое место - этника и самобытность, качество организации туров, высокий уровень средств размещения – понравились гостиницы, музеи, Забайкальский нацпарк, театр оперы и балеты, качество транспортных услуг, - рассказал директор ООО «Байкальский партнер» Гэсэр Доржиев.

Вместе с тем, несмотря на восторженные отзывы, гости отмечали и недостатки: состояние дороги до населенных пунктов Баргузин, Ацагат, мусор вдоль трасс и на Байкале, отсутствие туалетов и оборудованных стоянок на трассах, неблагоустроенные пляжи, нехватку судов для прогулок по Байкалу.

- У нас действительно наблюдается нехватка качественного досуга – не хватает быстроходных судов для прогулки по Байкалу. Из проблем – это мусор на Байкале, пассивность предпринимателей и местного населения, проживающего на Байкале – они могли бы зарабатывать на сувенирах, продаже домашней продукции и дикоросов. Люди приезжают, чтобы потратить деньги, но предложений у нас мало, - констатировала министр по туризму Мария Бадмацыренова.

Фото: gazeta-n1.ru/stock