В Улан-Удэ замерзают жители сотых кварталов

Глава Октябрьского района пообещал уйти в отставку, если через неделю не появится отопление

25 сентября в столице Бурятии должен был стартовать отопительный сезон - все дома, имеющие центральное отопление, должны были его получить. Однако тепло пришло не ко всем горожанам – жители сотых кварталов остались с холодными батареями. Работы по перекладке теплотрассы, которые должны были избавить эти микрорайоны от проблем с теплом, к назначенному сроку не завершились.

Напомним, 25 сентября мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выезжал на реконструкцию тепловых сетей от котельной «Юго-Западная», где сдача теплотрассы идет с опозданием. Мэр поручил создать штаб по контролю за завершением ремонтных работ на теплотрассе и подачей отопления и горячего водоснабжения потребителям.

Подрядная организация объекта ООО «Фортуна» обещала закончить работы на теплосети 20-21 сентября, после чего тепло и горячее водоснабжение должны были подключать с 25 сентября. Однако подрядчик не уложился в срок.

Сегодня, 26 сентября, жители сотых кварталов, уставшие от холода в квартирах, вышли на улицы и позвали на собрание представителей властей и подрядчика.

На встречу с людьми вышли заместитель мэра по строительству Жамсо Гармаев, глава Октябрьского района Андрей Сухоруков и главный инженер ООО «Фортуна» Иван Ерофеев.

Попытки Ерофеева сослаться на коронавирус и изменения в трассе работ жители слушать не стали, также горожане возмутились тем, что к ним пришел инженер, а не гендиректор фирмы. Также люди были не довольны тем, что к ним не вышли представители «ТГК-14» и республиканские власти.

Ответственность на себя пришлось взять главе Октябрьского района.

- Все, кто виноват в том, что это случилось, понесут ответственность. И я в том числе, я с себя ответственность не снимаю, вплоть до отставки. Обещаю, что третьего октября у вас в домах будет тепло, - пообещал Андрей Сухоруков.

Позднее на собрание приехал мэр Улан-Удэ. Он извинился за срыв сроков старта отопительного сезона.

- Я ещё раз приношу извинения, хоть и понимаю, что извинения никого не согреют. - Но всё, что можно сделать, чтобы быстрее запустить тепло, мы сделаем

Игорь Шутенков подтвердил информацию о том, что перерасчёт по отопление будет произведён автоматически.

- Начислений не будет, пока не появится горячая вода и отопление. Если счёт уже выставили - будет произведён перерасчёт.

Перед тем, как уехать, мэр сообщил людям, что на месте работ начал работать круглосуточный штаб. Ещё через полчаса Игорь Шутенков вернулся на проблемный участок с инспекцией. Итоги проверки станут известны утром.



Фото: мэрия Улан-Удэ