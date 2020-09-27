В Бурятии зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса

Выздоровели за сутки 35 человек



В Бурятии на утро воскресенья зарегистрировано 6809 (+66) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 4042. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5509 (+35) человек, умер 71 человек. Проходят лечение в стационарах республики 558 больных. На амбулаторном лечении находится 671 пациент.



Из 66 новых случаев COVID-19 43 человека обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 2882 человек, все обследованы.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40. Также обращения принимает диспетчерская служба 112.



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