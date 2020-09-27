В Бурятии по итогам недели количество выявленных заболевших COVID-19 увеличилось на 8%

По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия и Забайкалье занимают второе место среди субъектов ДФО

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в Республике Бурятия количество выявленных заболевших с 18 по 24 сентября выросло на 8%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия и Забайкалье занимают второе место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии увеличился: по данным на 17 сентября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 6%.Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил инфографику с динамикой недельного прироста новых случаев заболевания COVID-19 в регионах ДФО.Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Магаданской и Еврейской автономной областях, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 11%. Наименьший прирост зафиксирован в Чукотском автономном округе - 3%.По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается 1 128 836 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США –7141319 человека.Фото: pixabay.com