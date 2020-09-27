Господдержка поможет сохранить в туристской отрасли Бурятии более 95% рабочих мест

Подведены итоги прошедшего летнего сезона и определены пути дальнейшего развития туризма республики
В пятницу, 25 сентября, на заседании Совета по развитию туризма при главе Бурятии были подведены итоги прошедшего летнего сезона и определены пути дальнейшего развития туристической сферы республики. Особое внимание было уделено мерам поддержки объектов малого и среднего предпринимательства, работающих в индустрии туризма. Благодаря предоставленным федеральным и республиканским мерам поддержки численность работников в отрасли удастся сохранить на уровне 1079 человек, что составляет 95,9% от численности до ограничительных мероприятий, введенных в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил важность поддержки и развития сферы туристических услуг.
- Для нас туризм – это одно из стратегических направлений деятельности, особенно в Центральной экологической зоне. Иных видов деятельности в больших масштабах там быть не может: добычу полезных ископаемых мы не организуем, промышленное производство не создадим на этих территориях. Но не только из-за экологических ограничений нужно развивать в республике именно туризм. Нам природой дано уникальное богатство. Байкал является магнитом для путешественников всего мира. Наша задача - этим даром грамотно распорядиться без ущерба природе Байкала и местным жителям. Чтобы местные жители могли зарабатывать, за счет правильной, цивилизованной организации отдыха создавать экологически безвредные туристические продукты, - отметил Алексей Цыденов.
В туристской отрасли Бурятии работают 27 туроператоров, 14 санаторно-курортных организаций, 65 турагентств, 486 коллективных средств замещения. Сферы оказания туристских услуг, гостиничного и санаторно-курортного комплекса признаны одними из наиболее пострадавших вследствие распространения новой коронавирусной инфекции и включены в перечень сфер экономической деятельности для оказания первоочередной адресной поддержки на федеральном уровне. Кроме того, правительством Бурятии за счет средств республиканского бюджета введены дополнительные меры поддержки.
Совокупный объем адресной финансовой господдержки организаций туристской отрасли из республиканского бюджета в 2020 году составляет 49,4 млн рублей.
В рамках поддержки пострадавших отраслей республики за счет федерального бюджета на сохранение занятости и оплаты труда выплачены субсидии в объеме 31 млн рублей 370 субъектам малого предпринимательства в сфере туризма работников и 172 организациям, осуществляющим гостиничную деятельность. На проведение мероприятий по профилактике COVID-19 – на общую сумму 7,86 млн рублей. Всего за счет федерального бюджета организации, осуществляющие гостиничную и туристскую деятельность в Бурятии, поддержаны на общую сумму 38,9 млн рублей.
Также в этом летнем сезоне успешно стартовала программа развития внутреннего туризма при поддержке Федерального агентства по туризму. Одна из ведущих туристских компаний России «TUI Россия» запустила чартерную программу в Республику Бурятия. Было выполнено 10 чартерных рейсов с полной загрузкой, и республику посетило свыше 1400 туристов.
Результаты их опроса демонстрируют высокий уровень удовлетворенности поездкой в Бурятию (CSat) – 80%.
По итогам второго Международного маркетингового конкурса в сфере туризма «РROбренд - 2020» Бурятия получила серебро в номинации «Брендинг территорий» с проектом «Бурятия - больше чем Байкал». А Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева получил специальный диплом в номинации «Брендинг туристского объекта». Конкурс «PROбренд» в этом году собрал 407 заявок из России, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Вьетнама. Церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится 29 сентября в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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