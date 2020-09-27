27.09.2020
В Бурятии засыпало снегом перевал Пыхта

В Бурятии засыпало снегом перевал Пыхта

Местами на дорогах республики становится опасно

Последние выходные сентября выдались в Бурятии особенно холодными. Где-то пролились дожди, а на возвышенностях выпал снег. К таким местам относится перевал Пыхта. Накануне жители Бурятии засняли там настоящую зиму.



О перекрытии этого участка не сообщалось. Вероятно, движение осуществлялось в штатном режиме. Однако стоит помнить, что холода уже не за горами. Пора "переобуваться".

Видео: из соцсетей
Фото: pixabay.com
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