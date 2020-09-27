Ситуация в сотых кварталах Улан-Удэ: Работы ведутся круглосуточно, в режиме нон-стоп

В администрации города рассказали о том, как будут давать тепло замерзающим горожанам

появится у жителей 100-х кварталов 3 октября при отсутствии внештатных и непредвиденных ситуаций.







Перерасчет жителям Юго-Запада за ГВС и отопление будет произведен автоматически, при наличии уже произведенных начислений просим горожан сообщить о данных фактах в ЕДДС (единую диспетчерскую службу) по тел. 21-05-02, 21-29-72. Оплата данных начислений будет произведена подрядной организацией.



Также администрацией города прорабатывается вопрос о возмещении жителям трат на повышенное потребление электроэнергии.



"Обращаем внимание, что монтажные работы закончены в жилом секторе и продолжаются в промзоне в направлении котельной "Юго-Западная". Здесь в ударном темпе ведутся монтажные работы. На месте организован оперативный штаб, все вопросы решаются максимально быстро и без лишних проволочек", - добавили в администрации.







По словам главного инженера подрядной организации Ивана Ерофеева, причины задержки ремонтных работ произошли из-за перепроектирования трассировки трубопровода, что позволило обеспечить потребителей горячим водоснабжением на весь период реконструкции сетей. Поэтому в течение 20 дней вносили изменения в рабочую документацию - это первая из причин. Ещё 2 причины отставания от графика: действующие участки, которые технически не представилось возможным смонтировать параллельно и обильные осадки.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

29 сентября ТГК-14 начнет заполнение тепломагистрали - это сложный технологический процесс, который займет до 3 суток. Отопление и горячее водоснабжениеПерерасчет жителям Юго-Запада за ГВС и отопление будет произведен автоматически, при наличии уже произведенных начислений просим горожан сообщить о данных фактах в ЕДДС (единую диспетчерскую службу) по тел. 21-05-02, 21-29-72. Оплата данных начислений будет произведена подрядной организацией.Также администрацией города прорабатывается вопрос о возмещении жителям трат на повышенное потребление электроэнергии."Обращаем внимание, что монтажные работы закончены в жилом секторе и продолжаются в промзоне в направлении котельной "Юго-Западная". Здесь в ударном темпе ведутся монтажные работы. На месте организован оперативный штаб, все вопросы решаются максимально быстро и без лишних проволочек", - добавили в администрации.По словам главного инженера подрядной организации Ивана Ерофеева, причины задержки ремонтных работ произошли из-за перепроектирования трассировки трубопровода, что позволило обеспечить потребителей горячим водоснабжением на весь период реконструкции сетей. Поэтому в течение 20 дней вносили изменения в рабочую документацию - это первая из причин. Ещё 2 причины отставания от графика: действующие участки, которые технически не представилось возможным смонтировать параллельно и обильные осадки.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

Сегодня в администрации Улан-Удэ рассказали о том, когда тепла вернется в квартиры жителей сотых кварталов. Так, мэрия привлекла к завершению строительно-монтажных работ крупные организации Бурятии. На помощь пришли строительные компании СМИТ, Бест Плюс, Регионстрой, а также МУП "Водоканал", МУП "Управление трамвая". На объекте работают и бригады ПАО "ТГК-14"."Работы ведутся круглосуточно, в режиме "нон-стоп". На сегодня заканчиваются все сварные работы по железу, а именно остается заварить 13 швов. Главная задача сегодня - смонтировать 7 неподвижных опор для труб диаметром 830 мм, запуск теплотрассы нельзя проводить без опор, так как существует опасность повреждения труб во время заполнения водой", - сообщили в мэрии.