Прибывших в Бурятию обяжут соблюдать карантин до получения результатов на коронавирус

Вступило в силу постановление Главного государственного санитарного врача РФ



- Наши граждане в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. Согласно новым изменениям до получения результатов лабораторного исследования граждане должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания – комментирует изменения руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Сергей Ханхареев.



Напоминаем, граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс), пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг.



В случае появления любого ухудшения состояния здоровья граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.



На сегодняшний день в республику прибыло 582 граждан, из которых обследованы 511 (Турции, Южной Кореи, Армении, Великобритании, ОАЭ, Швейцарии, Германии, Узбекистана, Киргизии, Сирии, Китая, Вьетнам, и др.)



За невыполнение Постановления Главного государственного врача будет штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.



Фото: "Номер один"

