В Улан-Удэ прокуратура заставила «Водоканал» ремонтировать ветхие сети

Износ некоторых участков составляет сто процентов





В июне 2020 года прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проверила работу городского МУП «Водоканал».

«Проверкой выявлено, что на территории района имеются участки сетей водоснабжения и водоотведения со 100% изношенностью», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор района подал иск в суд с требованием возложить на МУП обязанность отремонтировать участки водопровода общей протяженностью свыше километра. Суд требования прокурора удовлетворил, обязав «Водоканал» произвести капитальный ремонт сетей. Решение суда ответчиком не обжаловалось и вступило в законную силу.В ходе рассмотрения иска предприятие приступило к ремонту, завершение которого запланировано в октябре этого года.Фото: «Номер один»