В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 6877

Ежесуточный прирост выявленных больных стабильно держится около отметки «70»



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 6877. Это на 68 случаев больше, чем было в воскресенье. В Улан-Удэ – 4093 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5535 человек, умер 71 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 68 новых случаев коронавируса 22 человека обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 2882 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 577 пациентов. Из них 18 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 694 пациента.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, старше 65 лет - два, на ИВЛ - двое больных, старше 65 лет – один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся семь человек, старше 65 лет – шесть, на ИВЛ четверо больных, старше 65 лет - трое В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся семь пациентов, в т.ч. старше 65 лет – трое, на ИВЛ – два, старше 65 лет – один.



В трех обсерваторах находятся 39 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1969 человек, с нарастающим итогом – от 359 313 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Фото: pixabay.com

