В Бурятии на реке Темник погиб рыбак

Приостановлены поиски 47-летнего мужчины, отправившегося в тайгу для сбора кедровых орехов



В Бурятии на реке Темник в Селенгинском районе погиб рыбак. В воскресенье утром в 3 километрах от места, где ранее нашли его лодку, спасатели обнаружили тело мужчины. Оно передано сотрудникам МВД. Поисковые работы завершены, сообщили в республиканском агентстве ГО иЧС.



Напомним, поиски велись с 25 сентября. Мужчина уехал рыбачить и в назначенное время не вернулся. На следующий день были найдены порванная резиновая лодка и вещи рыбака.



Кроме того, приостановлены поиски 47-летнего мужчины, который ушел для сбора дикоросов в районе города Бабушкин Кабанского района и в назначенное время не вернулся.



Еще 21 сентября спасатели Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда выехали на его поиски. Позже на помощь в поисках приехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.



За прошедшие сутки спасателями было обследовано 10 км лесного массива (с нарастающим итогом 42 км), поиск результатов не дал.



Фото: «Номер один»

