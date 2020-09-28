В Улан-Удэ ищут похитителя кроссовок

Он украл их, подменив на свою старую обувь





В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который вечером 12 августа, находясь в магазине спортивных товаров на улице Жердева, похитил мужские кроссовки черного цвета. Вместо них он положил в коробку свою старую обувь, сообщили в МВД по Бурятии.

При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-983-538-60-43 или 102 (112).









Возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозревается мужчина европейской внешности, на вид 30-35 лет, рост 180 см, среднего телосложения, был одет в куртку черно-синего цвета, бордовую футболку с рисунком, синие джинсы.Фото: МВД по Бурятии