Росводресурсы не планируют повышать объемы сброса воды на Иркутской ГЭС
Федеральное агентство водных ресурсов не планирует увеличивать сброс воды на Иркутской ГЭС, так как уровень воды в Байкале стабилизировался, заявил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, сообщает РИА Новости.
Минприроды Бурятии в пятницу сообщало, что вода в Байкале прибывает примерно на сантиметр в день, уже видны негативные последствия. В правительстве региона со ссылкой на директора Байкальского института природопользования Ендона Гармаева сообщили, что это грозит отразиться на качестве байкальской воды в связи с нарушением водообмена в дельте реки Селенга, играющей ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод.
«На Иркутской ГЭС нет, конечно (не планируется повышать объём сброса). Там, вы прекрасно знаете, повысился уровень Байкала на 9 сантиметров, но он сейчас уже стабилизировался и третий день не растет. Ситуация на постоянном контроле», - сказал Кириллов журналистам.
По его словам, прежде всего, это связано с безопасностью жителей Иркутска.
«Установленный режим работы гидроузла – 2700 метров в секунду, и повышать его мы не планируем, поскольку не так давно были обильные осадки, в том числе в городской черте Иркутска... Поэтому, безусловно, для быстрого схода воды и чтобы… не приводить к затоплению города Иркутска, увеличения сброса пока не планируется», - пояснил глава ведомства.
Кириллов добавил, что существующий уровень воды в Байкале продержится еще примерно три недели, а дальше он войдет в установленный диапазон.
Как сообщал «Номер один», в пятницу глава Бурятии Алексей Цыденов сделал резкое заявление о том, что «дальнейшее повышение уровня Байкала категорически недопустимо». Он высказался на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.
С учетом сложившегося положения правительство Бурятии намерено поддержать предложение Федерального агентства водных ресурсов по сохранению предельного уровня воды в Байкале на отметке 457 метров и обеспечить работу Иркутской ГЭС таким образом, чтобы установленный уровень озера поддерживался постоянно, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Он рассказал о текущей ситуации, связанной с высоким уровнем озера Байкал, и предложил меры по их решению. Как отметил глава Бурятии, на сегодняшний день уровень воды озера находится на критической отметке в 457,09 метра. В республике под угрозой затопления находится семь населенных пунктов, расположенных на побережье Байкала. В дельте реки Селенги, служащей природным фильтром между Селенгой и Байкалом, полностью затоплены часть островов.
«Под угрозой подтопления находятся не дачные поселки, это пункты постоянного проживания. Вода подошла уже к участкам, дома пока еще не подтоплены. На севере Байкала начался размыв песчаной косы государственного биологического заказника «Ангарский сор». Этот заказник имеет площадь 130 квадратных километров, там поддерживается особый температурный режим, способствующий плодотворному нагулу молоди рыб, в том числе омуля. Если коса исчезнет окончательно, то существенно поменяется микроклимат в заказнике, мальки не смогут выжить в холодных водах озера, самого заказника как такового тоже не останется. Опасность представляют также Баргузинский и Чивыркуйский заливы, которые могут сомкнуться между собой, имея разные температурные режимы. Это погубит обитающую там флору и фауну», - подчеркнул Алексей Цыденов.
Между тем, глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о необходимости проведения экстренного совещания на тему вопросов регулирования воды в озере Байкал.
«Считаю, что здесь нужно ставить не на проработку вопрос, а обсуждать вопрос в экстренном порядке. Перед нами стоит настоящая дилемма - кого должно затопить первым Бурятию или Иркутскую область. Ни того, ни другого мы допустить не должны. Обращаюсь к руководству Водресурсов в срочном порядке доработать вопрос по регулированию уровня Байкала и представить в ближайшее время», - подчеркнул Евгений Зиничев.
Будет или не будет далее повышаться уровень Байкала – вопрос еще открытый. В Бурятии в минувшие выходные шли дожди с мокрым снегом и просто снег. Однако, создается впечатление, что выбор между Иркутском и Бурятией (кого должно затопить первым) уже сделан.
Фото: ogirk.ru
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