Бурятию готовят к крупным бедствиям

В республике пройдут масштабные учения по гражданской обороне





2 октября в Бурятии в рамках всероссийской тренировки состоятся командно-штабные учения по гражданской обороне. В них примут участие почти восемь тысяч человек и десятки единиц техники.

В 10 часов 30 минут запустят все системы оповещения в республике. Раздадутся звуковые и голосовые объявления. «Внимание всем!», - обратятся к гражданам. Жители республики должны будут в этот момент включить доступные им средства массовой информации – радио, телеканалы.Примерно в 10 часов 35 минут будет прервано вещание десяти телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса. Вместо привычных передач станут транслировать ролики, связанные с гражданской обороной.Кроме того, в республике состоятся и другие акции. На крупных промпредприятиях Улан-Удэ развернутся различные элементы системы гражданской обороны. На авиазаводе – пункт радиационной и химической защиты. На мощностях ЛВРЗ отработают приведение в готовность защитного сооружения. На базе одной крупной торговой сети развернут подвижный пункт питания. И так далее, мероприятий будет очень много.Работники органов управления в ходе тренировки повысят свои навыки при выполнении различных мероприятий, отработают слаженность действий, развертывание групп контроля и др. В различных районах республики сделают упор на борьбу с последствиями ЧС, характерных для тех мест.«В таком формате тренировка проводится впервые», - сообщил зам начальника ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Шангин.Людей просят не пугаться того, что будет происходить.Фото: «Номер один»