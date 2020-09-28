Видеоролики из Бурятии пополнили в виртуальный тур по Байкалу

Недавно съемочная команда сняла Баргузинскую долину





Команда первого мобильного приложения с виртуальными путешествиями по Байкалу – VR Baikal (виртуальная реальность – Байкал) в скором времени пополнит коллекцию очередным роликом. Он будет о Баргузинской долине. Команда находится в республике и уже съездила на место.

«Это виртуальные путешествия по Байкалу. Байкал большой и перед тем, как ехать на него, можно будет в нашем приложении посмотреть на разные места и выбрать, куда направиться», - говорит о мобильном приложении представитель команды Александр Откидач.По Байкалу снято уже 50 роликов. В итоге их будет минимум 100. В настоящее время из существующего в приложении контента двадцать процентов роликов – с восточного побережья. Они также продвигаются на ютубе и в китайских социальных сетях.В работе используется современное оборудование, техническое качество роликов очень высокое.Фото: «Номер один»