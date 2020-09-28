Население Бурятии стремительно стареет

В республике сегодня насчитывается более 200 тысяч пенсионеров





В Бурятии быстро увеличивается количество пожилых людей. Десять лет назад их было 150 тысяч человек. Сегодня пенсионеров стало 202 тысячи. Среди них 25 долгожителей. На поддержку пожилых людей в Бурятии ежегодно направляется около миллиарда рублей – социальные выплаты, работа пансионатов и др.

Как отмечает министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, международный День пожилого человека отмечается 1 октября, начиная с 1991 года.В нынешнем году массовых мероприятий не будет – запрещают ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Все переместилось в онлайн. Пройдут концерты, тематические площадки и другие мероприятия. Заканчивается фотоконкурс, посвященный пожилым жителям республики. Составлен целый план.Из последних новостей – республика в 2020 году вошла в «пилотный проект» под названием «Система долговременного ухода». Это большой межведомственный проект, предусматривающий комплексную работу с каждым одиноким пожилым человеком.Фото: pixabay.com