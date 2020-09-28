Теплотрассу в сотые квартала в Улан-Удэ ремонтируют в круглосуточном режиме

Всего на объекте работает порядка 200 человек





Технический совет в составе эксплуатирующих организаций и оперштаб под руководством мэра Улан-Удэ отклонили вариант запуска теплотрассы по временной схеме для того, чтобы исключить риски в отопительный период. Об этом сообщили в администрации города.

Сегодня в районе ст. Медведчиково на теплотрассе Юг-Западная в круглосуточном режиме идут работы по запуску теплотрассы. Сейчас здесь идут работы по установке и заливке бетонных опор: из-за сложного рельефа местности трубы теплотрассы нужно поднять в гору и без наличия бетонных опор, которые выдержат давление воды, не обойтись.- Именно этот микрорайон Юго-Западный очень сложный. Котельная находится на выезде из города. Воду нужно поднять в гору до конечной точки. Это очень большое давление. Большой объём воды в трубопроводах. Сам диаметр труб увеличился на 300 мм. Неподвижные опоры должны строго соответствовать всем проектным решениям, чтобы труба не слетела с опор при подаче воды. Поэтому такие риски нам нужно исключить, - пояснил ситуацию на брифинге для СМИ первый заместитель мэра Олег Екимовский.На помощь подрядной организации «Фортуна» вышли строительные компании «Бест Плюс», «СМИТ», «Регионстрой», а также МУП «Водоканал», бригады ТГК-14, «Ростинвестстрой», МУП «Управление трамвая» и другие. Всего на объекте работает порядка 200 человек в три смены.- Там, где не ведутся работы в самом жилмассиве, там трубопроводы все собраны. Что касается изоляции и прочего, мы будем делать в дальнейшем. Сейчас самая главная задача - подать тепло и горячую воду, - подчеркнул Екимовский.Фото: мэрия Улан-Удэ